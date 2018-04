Lignano in fiore: 70 eventi gratuiti, 200 volontari, per aiutare i bambini

di Paola Treppo

LIGNANO SABBIADORO (Udine) - Edizione numero 32 per, una vera e propria officina dialche, fino al primo maggio, ospiterà oltre 70 eventi tra laboratori e spettacoli, tutti. La manifestazione vede al lavoro circa 200 volontari.Musica e gioco, sport e gastronomia, approfondimenti culturali e soprattutto tanta solidarietà: ogni giorno due spettacoli di teatro di figura, d’animazione e musicale, concerti e danza con le più importanti scuole della regione. E ancora mostre laboratori di ogni genere da quello del legno, con lo scultore Franco Maschio, ai timbri da dita di Virginia, dai tatuaggi etnici, alle biciclette decorate con stencil e colori, manifestazioni sportive e percorsi naturalistici alla scoperta delle della bellezza ambientale di Lignano.Non manca l'offerta enogastronomica che diventa l'evento nell'evento: dal pesce alla carne grigliata, dai salumi e formaggi regionali ai nuovi gusti del biologico e del vegetariano, il tutto accompagnato dai vini del territorio.Aiutare aiutandosi, da trentadue anni è il motto dell'associazione Lignano in Fiore e Festa di Primavera, come ha ricordato il presidente: «la solidarietà va a braccetto con la cultura, il divertimento e soprattutto il grande senso di comunità che caratterizza da sempre questo evento, che ormai rappresenta anche un richiamo turistico molto apprezzato, in particolare dagli ospiti stranieri».Lignano in Fiore da sempre promuove e sostiene iniziative per l'infanzia; diversi i progetti realizzati col logo della Luna dei, un simbolo che esprime un ideale di protezione, salvaguardia e promozione dei diritti dell'infanzia.Va in questa direzione l'appuntamento di venerdì 27 aprile, alle 20.45, con Simone Marta, vicepresidente della Fondazione Time4 Life International di Modena, da anni impegnata in aiuti ai bambini del mondo e promotrice del progetto Kilis Confine Turco Siriano, a sostegno dei bambini e delle famiglie in fuga dalla guerra. Bambini e adolescenti protagonisti anche dell'incontro di martedì 24 aprile dalle 20.45 al CineCity con lo scrittore e psichiatraper una riflessione sul coraggio, ispirata al suo ultimo libro.​Per i ragazzi due gli appuntamenti: lunedì 30 aprile, dalle 18.30, un incontro al parco per parlare di fake news con Mattia Chiaruttini noto creatore di bufale online e l’associazione di Studenti di giurisprudenza Elsa di Udine, con il suo presidente Gabriele Franco, per una serata anticipazione del festival sulle Fake News in programma a Udine dal 3 al 6 maggio.L'edizione 2018 di Lignano in fiore è stata presentata dal sindaco Luca Fanotto, dell'assessore Massimo Brini, dalla presidente dell'associazione Lignano in Fiore Onlus, organizzatrice dell'evento, Donatella Pasquin, dal suo predecessore Massimo De Lotto e dalla vicepresidente Paola Scodeller.