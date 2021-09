Mega festone al Circolo sportive: 500 giovani assembrati e senza mascherina

ARTA TERME (UDINE) - Circa 500 giovani assembrati, molti dei quali senza mascherina: per questa ragione la polizia e la guardia di finanza, che hanno eseguito nella notte tra il 3 e il 4 settembre un controllo in un Circolo sportivo di Arta Terme (Udine), hanno disposto l'immediata chiusura per 5 giorni dell'attività ricreativa. Nel contesto della festa sono stati identificati circa 30 giovani.

La Squadra di Polizia Amministrativa della Questura e del Commissariato di Tolmezzo sta esaminando la documentazione raccolta per valutare eventuali altre contestazioni. La Guardia di Finanza sta eseguendo alcuni accertamenti su alcune posizioni.