Gruppo di 6 scialpinisti in difficoltà per il maltempo, uno ferito: salvati

di Paola Treppo

TARVISIANO (Udine) - Complessosulle montagne dell'Alto Friuli nel pomeriggio di oggi, giovedi primo marzo. L'allarme è scattato poco prima delle 14 da parte di un gruppo di 6in difficoltà a Ugovizza, nel comune di Malborghetto Valbruna, aDopo l'allarme lanciato da uno degli sci alpinisti, la centrale Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido; è stata inviata anche una ambulanza. L'elicottero però non è riuscito a raggiungere il luogo in cui si trovava il gruppo per le pessime condizioni meteo.È stato allestito allora un campo base a valle dove sono rimasti in attesa sia l'che l'autolettiga. Gli sci alpinisti sono stati raggiunti dai volontari del soccorso alpino del Cnsas, dai militari della Guardia di finanza del Sagf di Sella Nevea; fattivo il supporto dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tarvisio.Del gruppo, uno degli sci alpinisti è stato trovato, con unalla gamba, dalle squadre dei soccorritori e portato in ospedale a Tolmezzo intorno alle 18 e 30. Non è in pericolo di vita.