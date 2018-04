Lavora con la motozzappa e resta stritolato: è gravissimo

di Paola Treppo

CHIUSAFORTE (Udine) - Gravenel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 aprile, nel comune didove un uomo di cinquant’anni, M.M., è rimasto gravementementre stava fresando un terreno per conto terzi utilizzando unaPer cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione del piccolo centro dell’Alto Friuli, intervenuti sul posto dopo l’allarme, l’operaio, che vive a Chiusaforte, è rimastonelladel macchinario agricolo con una gamba.Sul posto, dopo la chiamata di aiuto al numero unico per le emergenze del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l’equipaggio di una ambulanza e l’elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.Nell’area dove si è verificato l’infortunio sul lavoro è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco. Liberare l’uomo ferito dalla morsa della lama della motozappa, che lo ha colpito all’altezza del, non è stato facile. Sono state necessarie diverse manovre. Poi il cinquantenne è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elicottero.Accolto in, versa in gravi condizioni; per lui la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.