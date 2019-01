Squadre con gli elicotteri per trarre in salvo due feriti, uno è un forestale

di Marco Corazza

PAULARO (UDINE) -, mobilitati i soccorsi. Sono due le persone che oggi hanno dovuto ricorrere all'aiuto dei soccorsi e tra loro c'è anche un forestale. Si tratta di due interventi tra le montagne di Paularo e sul Monte Matajur.Le squadre didel socccorso Alpino e Speleologico sono infatti impegnate in due interventi di soccorso in comune di Paularo e sul Monte Matajur, nel cividalese. Nei pressi di Malga Valbertat alta in comune di Paularo c'è un forestale ferito. Sul posto stanno intervenendo le squadre di terra e l'elisoccorso. C'è poi una seconda persona infortunata. Quest'ultima si trova tra Montemaggiore e il Rifugio Pelizzo sul Monte Matajur.Non appena i soccorritori riusciranno a portarli a valle, verranno poi decisi gli interventi di trasferimento all'ospedale.