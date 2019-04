Delitto Nadia Orlando, processo rinviato: per l'imputato in Friuli c'è un "clima ostile"

LEGGI ANCHE

UDINE - La difesa di, l'uomo accusato di aver ucciso la giovane fidanzata Nadia Orlando all'età di 21 anni la sera del 31 luglio 2017 adi), ha avanzato istanza di "legitima suspicione" per trasferire il processo d'Appello fuori regione. Dopo la condanna in primo grado a trent'anni ma con gli arresti domiciliari sino a sentenza definitiva, scelta che ha suscitato proteste tra gli amici della vittima, che hanno raccolto 80mila firme , ecco l'istanza di trasferimento del processo da parte dell'imputato, motivata secondo la sua difesa dal clima «ostile» creatosi per il clamore mediatico suscitato dal caso, dovrà essere decisa dalla Corte di. In attesa del verdetto, il processo d'appello che sarebbe dovuto cominciare domani 12 aprile in Corte d'Assise d'Appello a Trieste è stato differito al 31 maggio.