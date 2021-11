Fedriga: «Vaccini, li consiglio ai bimbi. Lo farò a mio figlio di 7 anni»

TRIESTE - Sulla vaccinazione anticovid per i bambini «dobbiamo affidarci alla scienza. Mi sembra anche che la sperimentazione fatta sugli under 11 abbia dato dei risultati molto buoni sulla protezione e ottimi contro gli effetti avversi. Quindi consiglio di vaccinare» i bambini. «Quando ci sarà la possibilità, con mia moglie vaccineremo mio figlio che ha 7 anni. Il più piccolo ne ha 4 e non potrebbe». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta in onda stasera, 23 novembre, su Raiuno. Fedriga ha poi precisato di «essere d'accordo» sul fatto che non bisogna parlare di obbligo vaccinale per i minori o di Green pass.