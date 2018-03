Famiglia intossicata dal monossido: genitori e figli finiscono in ospedale

di Paola Treppo

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) - Unadi quattro persone, due adulti e due minorenni, è rimastadal monossido di carbonio adel Friuli nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 marzo, intorno alle 13; dopo essersi sentiti male, i due adulti, i genitori, sono andati da soli al pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova dove i sanitari hanno riscontrato una intossicazione dacon valori giudicati preoccupanti, del 20% e 30% circa.Su richiesta dei medici del pronto soccorso sono stati portati inanche i duedella coppia; uno dei due si trovava fuori casa e la sorellina più piccola invece era a scuola. Sono in corso tutti gli accertamenti e le cure del caso per i quattro componenti della famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intervento del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno confermato l'elevato livello di monossido di carbonio riscontrato nell'abitazione della famiglia. Sul posto anche i carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova.Le cause dell'intossicazione sono in corso di accertamento; potrebbe trattarsi di un problema all'impianto termico, in particolare alla. La mamma stava facendosu unanello scantinato quando si è sentita male il marito l'ha portata subito in ospedale. I vigili del fuoco, allertati dal personale medico, hanno atteso l'arrivo del figlio maggiore per entrare in casa senza. Fino a che non saranno eseguiti tutti i controlli e fino a che non sarà fatta piena chiarezza sulle cause del guasto, i pompieri non autorizzeranno l'utilizzo dell'