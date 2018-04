â€‹Corsi di aggiornamento inesistenti per 400 ignare aziende agricole

di Paola Treppo

UDINE -inesistenti per 400 ignare: 6 nei guai. Il meccanismo era ben congegnato e poteva passare inosservato: consisteva nell'addebitare alle quasi 400 imprese agricole già clienti, per l’assistenza prestata loro in campo amministrativo, corsi e consulenze, chiedendone poi ilalla Regione Friuli Venezia Giulia.Lo scenario risale al 2006. Allora la Regione Fvg istituì il Sissar cioè il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, per finanziare le attività di aggiornamento tecnico, informazione e consulenza specialistica svolte a favore delle imprese agricole, da parte di soggetti qualificati.Le indagini dei finanzieri friulani hanno ricostruito una ingenteche era stata orchestrata, sin dal 2011, da 3 persone ora, tutti. Fiutato l’affare, queste ultime avevano costituito nuove società, oggi finite nel mirino della Gdf, per fornire servizi e consulenze alle imprese agricole già loro clienti. Sono state ascoltate di 140 persone tra tecnici, dottori agronomi e periti agrari, e i fruitori dei servizi inseriti nei progetti Sissar; sono stati eseguiti 111 controlli nelle aziende agricole.Gli esami dei supporti informatici acquisiti durante le perquisizioni nelle sedi delle società indagate, fatti con militari appositamente formati del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Udine, hanno scoperto che le 399 imprese agricole erano state reiteratamente inserite nei vari progetti Sissar, per un totale di 652 posizioni, “fruitrici” di ben 781 servizi di aggiornamento professionale, informazione e consulenze specialistiche inesistenti; per 771 dei quali, il 99% dei casi, sono emerse irregolarità, tra cui ladi registri e firme.Sono state denunciate, alla Procura della Repubblica di Udine, 6 persone, responsabili, a vario titolo, diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso.