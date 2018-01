Quel falò dove ci si innamora, dove danzano le anime degli antichi avi

di Paola Treppo

TARCENTINO (Udine) - È forse uno dei luoghi piùdi, il borgo di Sammardenchia, con i suoi Pannelli della memoria, con la sua gente forte e piena di energia, coi suoidove, si dice, vivono folletti e. O forse sono solo gli spiriti di chi, tanti e tanti anni fa, abitò questi luoghi tranquilli, lontano dalla confusione della modernità, vicino alla natura, immersi nella silenziosa musica delle fronde degli alberi. Qui la storia deiè antichissima.Le voci dei costruttori antenati delle pire del 6 gennaio, udite e tramandate oralmente di generazione in generazione, riecheggiano anche oggi, per chi le sa ascoltare. La comunità disi stringe ancora di più nei giorni che precedono la dodicesima notte, per costruire un falò sullo sperone del monte, tra Tarcento, Montenars e Artegna.​Questo è senza dubbio un luogo speciale, poco noto,. Si raggiunge solo con una strada di bosco, molto impervia. Percorrerla a piedi ci vuole un'ora. Lassù i pignarulars ammassano tutta la legna per creare una vera e propria opera d'arte: una scultura, questo pignarul, tanto è ingegnosa la modalità della sua costruzione, poi data alle fiamme all'imbrunire, d'improvviso, il 6 gennaio. L'altezza varia di anno in anno, arriva fino a 14 metri.​Si raccontanosul pignarul del monte Cjampeon: che la notte dell'Epifania faccia, che gli spiriti della natura danzino intorno al fuoco, acceso con le fiaccole, ritualmente, da non più di trenta giovani. E un po' è vero: tante persone si sono conosciute intorno alle fiamme di questa grande pira, ragazzi e ragazze che si sonoe che poi si sono. Amori nati con il fuoco, cuori rimasti letteralmente infiammati. Del resto, cosa può legare e fondere più della fiamma?«Sul Cjampeon, in questa notte magica - dicono i ragazzi di Sammardenchia -, non puoi sentirti solo. Percepisci delle. Sarà la suggestione, sarà che questo spazio è incantevole, sarà che qui, per secoli, hanno lavorato i nostri avi, di cui ripetiamo i gesti, per mantenere l'identità della nostra terra e di quello che siamo, per sentirli sempre nei nostri cuori. Sono loro che ci guidano, tutti i giorni dell'anno».