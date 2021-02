Fratelli e vicini di casa, ma da oggi uno non potrà più avvicinare l'altro

UDINE - Un uomo di 70 anni, residente in un paese del medio Friuli, non potrà più avvicinarsi al fratello, 67 anni, e alla sua famiglia, moglie e figlia, diventati negli ultimi tempi bersaglio di quotidiani maltrattamenti e disturbi. I rapporti tra i due fratelli, residenti a pochi passi di distanza uno dall'altro, si erano deteriorati a tal punto da indurre la vittima a sporgere querela ai Carabinieri per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia, disturbo del riposo e violenza privata per fatti avvenuti a gennaio 2020. Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Codroipo hanno ricostruito una serie continua di episodi, tra cui spinte e aggressioni verbali, che hanno indotto ora il gip del tribunale di Udine a emettere la misura del divieto di avvicinamento, eseguita ieri dai militari dell'arma.

