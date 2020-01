Investe un ciclista 40enne e scappa: caccia all'auto pirata

UDINE - Investe un ciclista e scappa. È caccia all'auto pirata che stamani lungo la strada regionale 464 a San Vito di Fagagna ha investito un ciclista in sella alla propria bicicletta ed è fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. Il ciclista, un uomo di 40 anni, del posto, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Udine dove è ricoverato in terapia intensiva. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti sul posto per i rilievi.

