Chiama il 112: «Faccio una strage». ​Ragazza di 26 anni finisce nei guai

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA - «Faccio una». È quanto si è sentito dire l'operatore del Nue 112 diquando ha risposto allagiunta da Palazzolo. Subito la chiamata è stata trasferita alla Compagnia dei carabinieri di Latisana che non hanno lasciato nulla al caso. Anzi, per gli investigatori si è trattato di un allarme diventato una emergenza della massima priorità. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella che sono riusciti a rintracciare il telefono attraverso lo stesso numero collegato alla cella del paese. Quando però sono arrivati a casa di, non hanno trovato alcuna emergenza. Anzi. La donna infatti non aveva alcun intento omicida. La sua "richiesta di attenzioni" le è costata la denuncia per il procurato allarme.