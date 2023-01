SAN GIORGIO DI NOGARO - Evertis Italia, nuova società costituita da Evertis Iberica che fa parte del Gruppo Img, sceglie il Friuli Venezia Giulia per realizzare il suo primo stabilimento in Italia destinato alla produzione e alla commercializzazione di film in Pet per il settore del packaging alimentare e industriale. L'impianto entrerà in funzione nel secondo semestre del 2023 e rappresenterà una nuova e moderna realtà industriale produttiva che prevede a regime la creazione di almeno 50 nuovi posti di lavoro. Lo stabilimento, in fase di realizzazione, sorgerà all'interno del compendio industriale di San Giorgio di Nogaro (Udine), in un'area che si estende su una superficie dedicata di circa 4.000 mq e che sarà rinnovata per adeguarla alle esigenze del processo di produzione. Il progetto è stato reso possibile grazie all'intervento di Friulia, che ha concluso un'operazione complessiva di 4 milioni di euro comprensiva di un aumento di capitale e di un finanziamento pluriennale del valore di 2 milioni di euro ciascuno.

L'obiettivo è quello di supportare il Business Plan 2022-2026 di Evertis Italia che prevede investimenti complessivi per 13 milioni di euro volti ad ottenere una graduale e progressiva crescita dei volumi fino a raggiungere nel 2025 una produzione di 20.000 tonnellate per un fatturato di 40 milioni di euro. Grazie a questa operazione Evertis Italia potrà dunque contare sul know-how e sul network di contatti strategici territoriali forniti da Friulia, che assisterà l'azienda nell'intero processo di avvio dell'attività e di consolidamento successivo. Evertis, presente nell'industria dei polimeri dal 1959 e pioniera nell'estrusione di film in Pet, è specializzata nella produzione di pellicole per imballaggio alimentare e collabora a livello globale con fornitori di materie prime e produttori di impianti. L'iniziativa deriva dalla strategia del gruppo portoghese Img - che vanta un fatturato consolidato di circa 380 milioni di euro nel 2022 e sedi in Portogallo, Messico e Brasile - di presidiare capillarmente il mercato italiano (tra i più importanti a livello europeo), oltre ad ottimizzare il trasporto negli altri Paesi di riferimento, tra cui Germania, Austria ed Europa dell'est. «Siamo molto contenti di poter presto avviare il nuovo stabilimento produttivo e ringraziamo il partner Friulia per il supporto all'iniziativa e i tempi stretti in cui si è potuto concretizzare» ha dichiarato il presidente di Evertis Manuel Matos Gil. «L'operazione in Evertis Italia rientra nella nostra strategia di medio-lungo periodo che punta a consolidare il presidio di Friulia in settori strategici e con ampi margini di sviluppo - ha dichiarato la presidente di Friulia Federica Seganti. - Il packaging plastico possiede proprio queste caratteristiche, per il suo ampio impiego in ambito farmaceutico ed alimentare e per le sue prospettive di crescita. Già oggi il mercato europeo rappresenta infatti il 25% del totale a livello mondiale e, dal 2021 al 2028, il tasso annuo di crescita composto previsto raggiunge il 4,4%. Sono numeri estremamente positivi, ma l'aspetto più importante che mi preme sottolineare è che, anche grazie all'intervento di Friulia, saranno creati almeno 50 nuovi posti di lavoro e si potrà contribuire allo sviluppo di un sistema produttivo che vede il coinvolgimento di piccole e medie imprese con salde radici sul territorio regionale».