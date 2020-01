Eurotech, boom in Borsa del titolo: ricavi oltre i 100 milioni

AMARO - Eurotech, multinazionale tecnologica quotata a Piazza Affari, chiude, secondo gli analisti, un 2019 con ricavi oltre i 100 milioni di euro. Il titolo in Borsa ha toccato, a fine anno, un +159,78 per cento. Circa il 50% del fatturato, ricorda una nota, viene generato principalmente negli Stati Uniti, mentre il rimanente è ripartito tra Europa e Giappone. Eurotech, società friulana di ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati e di computer ad elevate prestazioni, ribadisce l'a.d. e presidente, Roberto Siagri, è impegnata costantemente sul fronte della sostenibilità ambientale.



«Non possiamo più pensare di creare prodotti che non abbiano anche un grandissimo valore aggiunto in termini di rispetto e tutela dell'ambiente, non solo da un punto di vista teorico, ma anche e soprattutto pratico», ha commentato Siagri. «È su questi temi che si poggiano le fondamenta dell'evoluzione digitale e tecnologica dei nostri giorni». Le attività R&D di Eurotech, conclude la nota, sono finalizzate alla realizzazione di prodotti e tecnologie che abilitano la trasformazione digitale delle imprese puntando sulla riduzione degli sprechi di materie ed energia a partire dalla riduzione dell'impatto energetico dei calcolatori. Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA