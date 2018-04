«Dammi ancora soldi o ti distruggo l'officina»: 10 anni di estorsioni

di Paola Treppo

UDINE - Per dieci anni spilla denaro aldi fiducia per pagarsi varie spese comprese quelle del. Quando lui cerca di ribellarsi e si rifiuta di consegnarle la somma richiesta, lei lodi fargliela pagare con l'aiuto dei suoi parenti che gli avrebberol'officina. Martedì 17 aprile l'epilogo della vicenda con una donna rom di 54 anni, che vienein flagranza dai carabinieri del Norm diperI due si conoscono casualmente dieci anni fa. Lei, D.H., residente in un comune dell'hinterland udinese, porta l'auto a riparare in un'officina che si trova alle porte di Udine. Il meccanico è bravo e la ripara velocemente; al momento del ritiro la donna lo ringrazia per la sua professionalità e gli confida di essere in difficoltà economiche. Gli chiede di poter pagare a rate quella riparazione. Lui è una persona gentile e si convince a fare credito.Nei mesi che seguono, con la scusa di portargli un po' alla volta i soldi del compenso, la rom entra in confidenza col meccanico; gli racconta di attraversare un periodo nerissimo di difficoltà economiche. Non sa come trovare una soluzione. Allora il meccanico si offre di darle una mano: oltre a non esigere più i soldi per la riparazione le offre anche qualche centinaio di euro. «Vai, con questi soldi puoi affrontare i tuoi».La donna li accetta e quell'istante iniziano i problemi per l'uomo. Con sfacciata frequenza, infatti, la 54enne si presenta alla sua officina e ogni volta sono pietosi racconti di spese da affrontare, comprese quelle del suo dentista. Lui si impietosisce e ogni volta le offre del denaro. Nel corso degli anni la somma comincia a diventare consistente: si tratta di migliaia di euro, a volte le regala anche diecimila euro.Nei primi mesi di quest'anno il meccanico inizia ad avere a sua volta difficoltà economiche e le confida alla sua amica, spiegandole che non è più in grado di prestarle altro denaro. Ciononostante, il mese scorso la 54enne si presenta nuovamente in officina e chiede un ulteriore prestito. Lui è in serie difficoltà, glielo rifiuta lei ha una violenta reazione. In uno scatto d', causato dal diniego di darle 2000 euro, fa una scenata; lo minaccia di fartutta l'officina dai suoi parenti rom.Il meccanico non cambia idea: stavolta non può esaudirla e non può nemmeno mettere a repentaglio la sua officina tenuta aperta negli anni grazie a un duro lavoro quotidiano. Va dai carabinieri. I militari del Norm della Compagnia di Udine, comandata dal tenente Ilaria Genoni, raccolgono la sua denuncia e organizzano lo scambio di denaro con la donna.Così, ieri, i carabinieri intervengono all'interno del parcheggio del Città Fiera dopo che il meccanico ha appena consegnato 2000 euro alla donna. Li trovano tutti quanti dentro la sua borsetta della rom, mentre lei cerca di allontanarsi dal luogo dell’appuntamento. La 54enne è stata arrestata in flagranza di reato per estorsione e condotta aldi Trieste in attesa della convalida.