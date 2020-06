Varie esplosioni, poi l'incendio: cinque persone fuggono dalla casa urlando

TAVAGNACCO - Prima delle esplosioni, poi scoppia l'incendio, che ha interessato un'abitazione e il garage. È accaduto stamattina a Tavagnacco, in una casa nella quale si trovavano cinque persone, tre giovani e due donne. Intorno alle 9 alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto una colonna alta di fumo nero. Sono state sentite delle esplosioni. Poi le persone che erano dentro la casa sono uscite urlando.



Un testimone che abita nelle vicinanze: «Stavamo facendo colazione quando all'improvviso abbiamo visto il fumo e sentito i botti. Abbiamo subito chiamato i soccorsi». Sul posto sono piombati vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Non ci sarebbero feriti e le cinque persone si sarebbero salvate in tempo.