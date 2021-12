Boato nella notte, esplode una bombola di gas in una palazzina: scoppiano vetri, terrazza distrutta

GEMONA DEL FRIULI - Terribile boato questa notte, domenica 19 dicembre, a Gemona del Friuli: una bombola di gas è esplosa in una palazzina di tre piani in via Cjarnescule a Gemona del Friuli. La bombola di una decina di kg, utilizzata solo d'estate, sarebbe scoppiata a seguito di un incendio divampato dal materiale che era stato collocato su un terrazzino al primo piano. Il rogo ha provocato danni ingenti alla caldaia, al parapetto del terrazzino, vetri e serramenti. Alcuni danni si sono verificati anche nei locali del piano inferiore. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

Nessuno è rimasto ferito. Lo stabile non è stato dichiarato inagibile.