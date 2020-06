Seconda esplosione in due giorni, scoppia bombola di gpl: un ferito

CASTIONS DI STRADA (Udine) Secondo incidente domestico con esplosione, in due giorni, in provincia di Udine. Dopo lo scoppio nel garage di Codroipo domenica 14 giugno, alle ore 17.40 di oggi, luned' 15 giugno, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono intervenuti con una squadra della sede centrale in via Saba a Castions di Strada (Udine) per un'esplosione. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un capanno/ripostiglio annesso di un'abitazione con il terro divelto dall'esplosione di una bombola di Gpl.

Una persona coinvolta soccorsa dal personale sanitario del 118. Le cause sono ancora da accertare.

I Vigili del fuoco stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'esplosione.

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA