Il "disgorgante" scoppia in faccia al pensionato: ritirato in tutta Europa

di Paola Treppo

UDINE -il lotto del prodottoche un mese fa, a Udine, èche lo aveva acquistato poco prima in un negozio a nord della città. L'indagine, portata avanti allora dal Nucleo anti sofisticazioni di Udine, il, ha accertato che tutte le confezioni che erano state consegnate al negozio erano difettose, e non solo quelle.La sostanza in sé stessa non ha alcun problema: assolve alle sue funzioni e può essere utilizzata a livello domestico, così come riportato nella etichetta, senza alcun rischio. Il problema è il tappo, che non si chiude bene.I carabinieri del Nas di Udine, che erano intervenuti al market per tutti gli accertamenti e per il, affidato al tempo in custodia giudiziale al responsabile del punto vendita, hanno accertato che l'incidente accaduto al pensionato non era dovuto a una sua imperizia. L'uomo, cioè, non aveva lasciato le bottiglie del prodotto a lungo sotto il sole e non aveva in qualche modo danneggiate: erano, fondendo gli elementi in plastica del bagagliaio dove erano state depositate durante il viaggio dal negozio a casa dell'anziano, un 75enne udinese.Da qui il ritiro di tutte le bottiglie di quel lotto difettoso da tutta Europa, partendo dall'Italia, dove è stato scoperto il problema, a Udine. Il 75enne aveva fatto la spesa e poi, scaricando il disgorgante a casa, vicino a piazza Primo Maggio, era stato, riportando anche una intossicazione da inalazione di sostanze tossiche e velenose. Era finito in ospedale, subito soccorso dalla badante che gli stava dando una mano. Allora erano intervenuti anche i vigili del fuoco e, fin da subito, i militari dell'Arma del Nas, comandato dal capitano Fabio Gentilini. Il negozio dove è stato venduto il prodotto non ha alcuna responsabilità.