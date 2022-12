Esplosione dopo una fuga di gas, ferito un anziano di Porpetto

PORPETTO - Nelle prime ore di oggi in un'abitazione di Porpetto un anziano è rimasto ferito a seguito di un'esplosione per fuga di gas da una bombola. Allertati i soccorsi, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Palmanova con lesioni non gravi. Attivati anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza e le forze dell'ordine che ora indagano sulle dinamiche.