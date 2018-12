Non si presentano al lavoro: due escursionisti dispersi sul Lussari

Due escursionisti di Trieste, un uomo di 41 anni e un donna di 35, sono dispersi nella zona del Monte Lussari a Tarvisio ( Udine). Le ricerche sono in corso dal tardo pomeriggio di ieri da parte della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. I due avevano riferito ai familiari che martedì sarebbero andati a fare un'escursione ma ieri non sono rientrati al lavoro. La loro automobile, una BMW nera, è stata individuata in località Valbruna ai Prati Oitzinger, da dove nasce una pista forestale che conduce al Monte Lussari. I loro cellulari non risultano raggiungibili.



I due escursionisti erano in compagnia di almeno un cane. Le ricerche sono in corso con 25 uomini e due unità cinofile della Guardia di Finanza. Da stamani la zona è perlustrata anche dall'elicottero della Protezione civile arrivato da Tolmezzo. I soccorritori stanno battendo tutti i ricoveri, anche quelli più lontani come il ricovero invernale del Rifugio Pellarini.

