Salgono lungo il Peralba per un'escursione, ma al ritorno non riescono più a scendere. Soccorsi due giovani turisti

SAPPADA - Si erano avventurati sul monte Peralba per un'escursione, forse, però, senza considerare del tutto la difficoltà del percorso al punto da restare bloccati su versanti ripidi ed esposti. Sono stati soccorsi questa mattina, giovedì 23 maggio, dagli operatori del Soccorso Alpino di Sappada due giovani escursionisti di nazionalità australiana.

Entrambi del 1994.

L'escursione

Saliti al mattino sul Monte Peralba lungo il versante Ovest, impegnativo per ripidezza ed esposizione, i problemi sono iniziati al rientro nella fase della discesa. Scendendo per lo stesso versante, in due punti differenti, a distanza di un'ottantina di metri l'uno dall'altro, si sono bloccati intorno a quota 2300 metri. Uno dei due nei pressi di un nevaio, il secondo dopo averlo superato, in un punto esposto, entrambi bloccati dalla paura. Ad allertare i soccorsi un amico di Campolongo, avvertito dagli amici in pericolo.

Il soccorso

I soccorritori si sono portati sotto le pareti ovest per valutare la possibilità di chiamare l'elisoccorso, ma le nuvole presenti e la visibilità scarsa hanno fatto propendere per una salita a piedi, anche perché entrambi gli escursionisti stavano bene e si erano fermati. In circa mezz'ora i soccorritori hanno salito 500 metri di dislivello a piedi e li hanno raggiunti, imbragandoli e legandoli alle corde, prestando loro degli abiti asciutti e assicurandoli - a tratti anche calandoli di peso - nei tratti più ripidi fino alla strada in un'altra ora. I due escursionisti si sono ripetutamente scusati per l'inconveniente e han riferito di essersi informati sulla via di salita credendola una via normale. Di fatto è così, ma la discesa è più difficile della salita proprio per l'effetto della forte esposizione in alcuni tratti.