Bloccato in un vallone scatta foto col telefonino e la invia ai soccorritori per mostrare la posizione

SAPPADA - Bloccato in un profondo vallone impervio e senza sbocco, sotto i versanti Nord della Terza Piccola, lontano dalla traccia di sentiero, un escursionista di 32 anni, residente a Reana del Rojale, nel pomeriggio di oggi, martedì 17 agosto, è stato soccorso dai tecnici del Cnsas.

L'intervento della stazione di Sappada del Soccorso alpino si è concluso verso le 19. L'uomo aveva con sé una cartina e aveva cercato di inviare la presunta posizione ai soccorritori con una foto scattata con il cellulare. Successivamente si è riusciti ad individuarlo con più precisione con il sistema di geolocalizzazione sms locator. Era in un canale molto più basso, che conduce poi su una cascata che cade sull'orrido dell'Acquatona. Le squadre di terra sono riuscite ad arrivare in prossimità del punto in cui si trovava l'escurisionista e poco dopo sono arrivate le squadre salite a bordo dell'elicottero della Protezione Civile.

Attrezzando delle corde fisse i tecnici del Cnsas sono riusciti a recuperare il 32enne al di sopra del tratto più difficile e poi a condurlo in un punto adatto al recupero con l'elicottero.