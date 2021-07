Precipita dalla ferrata "Oberst Gressel" e muore. Elisoccorso in difficoltà per pioggia e nuvole

PALUZZA E SAURIS - Due gravi incidenti in montagna con l'intervento dei soccorritori che faticano a raggiungere le vittime a causa del maltempo. I due interventi con il coinvolgimento di diversi soccorritori sono il primo nella zona di Passo Monte Croce Carnico in comune di Paluzza e la seconda nella zona di Malga Chiansaveit in comune di Sauris.

APPROFONDIMENTI VIGO DI CADORE Alpinista, primo di cordata, precipita dalla Via Solleder davanti ai...

FERRATA SENZA CONFINI

Entrambi gli interventi sono scattati dopo mezzogiorno. Il primo è un incidente grave avvenuto sulla ferrata Senza Confini a Passo Monte Croce e Carnico, ancora in corso, per la caduta di un escursionista che è in gravi condizioni, mentre i compagni di salita sono sotto choc. La pioggia e la nuvolosità stanno creando qualche problema, ma sul posto c'è l'elisoccorso regionale mentre al campo base i soccorritori della stazione di Forni Avoltri a supporto delle operazioni.

MALGA CHIANSAVEIT

A Sauris stanno intervenendo con l'elicottero della Protezione Civile le squadre di Forni di Sopra per tre escursioniste che sono in difficoltà sopra Malga Chiansaveit per maltempo e pioggia.