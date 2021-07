Precipita dalla ferrata Oberst Gressel: nulla da fare per Giovanni Cattaino, medico e noto alpinista

PALUZZA - Grave incidente in montagna oggi, domenica 11 luglio, in tarda mattinata con l'intervento dei soccorritori che hanno faticato a raggiungere la vittima a causa del maltempo. L'intervento è avvenuto sulla ferrata Oberst Gressel a Passo di Monte Croce Carnico. Un escursionista è preciptato davanti ai compagni di cordata e per lui non c'è stato nulla da fare. Si tratta di Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo, 66 anni, molto noto nel mondo dell'arrampicata regionale per aver attrezzato numerosee falesie in Carnia e per il blog Calcarea, seguito dagli addetti ai lavori. Cattaino era conosciuto anche fuori regione.

L'INCIDENTE

L'uomo era in compagnia di un'amica ed aveva appena concluso la ferrata, a quota 1640 metri, quindi si era slegato dal cavo di sicurezza, quando è scivolato dopo aver perso aderenza dal suolo a causa della pioggia, precipitando trenta metri più sotto. Qualcuno ha allertato i soccorsi avvisando prima un conoscente di Cattaino che a sua volta ha chiamato il soccorso alpino. Sotto choc la donna che era con lui e anche altre persone che stavano effettuando lo stesso percorso e hanno assistito al volo fatale.

I SOCCORSI

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale che ha calato, legata al verricello l'equipe medica, ma non c'è stato nulla da fare. Essendo l'elicottero della Protezione Civile impegnato a Sauris, per un altro intervento, si è deciso di procedere al recupero immediato della salma, così come degli altri escursionisti, anche per il rischio crescente a causa del maltempo e soprattutto della pioggia. Poi è sopraggiuntoe l'elicottero del Soccorso alpino austriaco supportato dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza che nel frattempo erano saliti arrampicando sulla stessa ferrata.