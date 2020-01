Torna dal bivacco, precipita nel burrone: donna 50enne muore sull'Amariana

UDINE - Una, ènel primo pomeriggio di oggi, 3 gennaio, dopo essere caduta e precipitata in una zona impervia mentre percorreva un sentiero sul Monte Amariana, n(Udine). Secondo le prime informazioni la donna stava rientrando insieme a tre compagni di gita da un'escursione al Bivacco Cimenti Floreanini, percorrendo il sentiero CAI 443 che da Illegio conduce al monte Amariana, passando per il Bivacco. La donna sarebbe scivolata per cause in corso di accertamento in uno dei due punti più pericolosi del sentiero, ad una quota di 700 metri, che sono appositamente attrezzati con corde di sicurezza. Precipitata per oltre venti metri da un salto di roccia. L'allarme è stato dato dai tre compagni di escursione. Sul posto sono giunti in forze gli uomini del Soccorso alpino del Cnsas e della Guardia di Finanza. Ma per la donna non c'era più nulla da fare.Il corpo senza vita della donna è stato recuperato con l'ausilio dell'elicottero inviato dalla Sala operativa regionale dell'emergenza, Sores, che ha calato dentro l'impervio burrone dove l'escursionista era piombata, tra il Rio Palas e il Rio Cornons, il tecnico dell'elisoccorso.La zona dove la donna è precipitata