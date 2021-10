Escursionista 41enne non rietra a casa: scattano le ricerche nella zona del Cogliàns Cjanevate

UDINE - Sono scattate questa notte le ricerche per un 41enne austriaco, che non era rientrato ieri da una escursione. L'allarme è arrivato anche al Soccorso Alpino regionale del Friuli Venezia Giulia tramite il centro di coordinamento internazionale di Thörl Maglern.

L'auto dell'uomo è stata ritrovata non lontano da Passo Monte Croce Carnico , in territorio austriaco, e dopo alcune ricerche effettuate con gli operatori telefonici si è rilevato che l'ultima cella telefonica è stata agganciata presso il Monte Zoncolan ed è quindi plausibile che si possa essere recato nella zona del Cogliàns Cjanevate. La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è operativa e due tecnici sono saliti pochi minuti fa a bordo dell'elicottero della Protezione Civile per effettuare perlustrazioni dall'alto nella zona. Allertati anche i vigili del fuoco e la guardia di finanza.