Escursionista cade e si ferisce alla testa, i soccorsi arrivano in tempo reale dal rifugio di Brazzà

CHIUSAFORTE - Una donna è caduta questo pomeriggio, mercoledì 19 agosto, a una quota di 1.800 metri, in un tratto compreso tra il rifugio di Brazzà e la Forca del Palone, procurandosi una ferita alla testa. La ferita al momento dell'incidente si trovava assieme a un altro escursionista, con il quale stava rientrando dal sentiero attrezzato Augusto ed Elenita Leva, sentiero che collega la Forca del Palone al Jôf di Montasio.



L'intervento è scattato poco prima delle 17, quando è stato contattato il Numero unico per le emergenze 112 e la Sores di Palmanova ha allertato i soccorsi fornendo la posizione della ferita. I due escursionisti sono stati raggiunti a piedi dai due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che lavorano al rifugio di Brazzà - tra cui lo stesso gestore - e che le hanno fornito in tempi brevissimi i primi aiuti. Sono stati poi coadiuvati da altri soccorritori del Cnsas e della Guardia di finanza per il trasporto a valle.



La condizioni dell'escursionista non sono gravi. E' stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo. Ultimo aggiornamento: 21:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA