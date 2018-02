Escono dalla galleria e l'Audi Q5 viene colpita da un masso: miracolati

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAURIS (Udine) - Escono dalla galleria e la Audi Q5 viene colpita da un: miracolati. É successo intorno alle 17 di oggi, domenica 18 febbraio, adi Sotto. Due coppie di turisti friulani erano saliti in mattinata a Sauris per trascorrere una giornata nello splendido paese montano.Poi è giunto il momento di fare rientro a casa e, con due auto, le due coppie si sono messe alla guida di due macchine. La prima, una Audi Q5, è stata colpita da una roccia dopo essere uscita dalla seconda. Il masso si è conficcato nella parte anteriore destra del veicolo: per fortuna non è finito sul cristallo altrimenti le conseguenze per la coppia all'interno dell'auto sarebbero state molto più gravi. I due turisti sono rimasti illesi.Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e il sindaco di Sauris,. La zona dove si è staccato il masso è soggetta a cadute dal versante e per questo l'area è costantemente oggetto di opere di bonifica e