Imprenditore agricolo trovato morto vicino ad una cisterna: ipotesi esalazioni tossiche

CORNO DI ROSAZZO - Un imprenditore vinicolo di 83 anni, Luigi Snidero, è morto dopo le 18 di oggi, 14 agosto, a Corno di Rosazzo, nei Colli Orientali friulani, è stato trovato morto dal fratello nei pressi di una cisterna che stava pulendo all'interno della sua azienda. Le cause sono al vaglio: non si esclude un malore ma neanche il decesso per aver respirato sostanze nocive dalla cisterna. Inutili purtroppo i soccorsi sanitari in emergenza prestati dal personale medico infermieristico inviato dagli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.