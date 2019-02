Ritorno in autostrada dal Veneto: nell'auto del 18enne scoperta l'eroina

Un ragazzo di 18 anni, residente in un paese della Carnia, in provincia di Udine, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dopo essere stato trovato in possesso di 19 grammi di eroina. L'arresto è stato convalidato e stamani, su disposizione del gip, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.



L'operazione è stata eseguita il 2 febbraio scorso. I militari dell'Arma hanno individuato in autostrada l'auto su cui viaggiava il giovane in compagnia di un amico - estraneo alla vicenda -, in breve tempo l'hanno scortata al casello e fermata per il controllo in sicurezza. Il giovane aveva la droga nascosta addosso, ancora in sasso. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro insieme a del denaro e a un bilancino di precisione. Il giovane stava rientrando dal Veneto dove potrebbe aver acquistato poco prima lo stupefacente. Le indagini sono in corso.

