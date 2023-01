Epifania: boom di presenze a Sappada. Gli operatori: «Tornati ai livelli pre-pandemia»

SAPPADA - Giornata spettacolare con neve e temperature finalmente invernali oggi - 6 gennaio - a Sappada dove alle migliaia di turisti giunti nei giorni scorsi si sono aggiunti quelli giunti per il ponte dell’Epifania e i tanti ospiti che hanno raggiunto la località in giornata per una gita fuori porta. Un numero di presenze che ha superato le aspettative degli operatori.

«Finalmente siamo tornati alla normalità superando i numeri ante pandemia» dichiara il Presidente del consorzio turistico di Sappada Fabrizio Piller Roner. L’intera vallata era oggi al gran completo: chi ha scelto di praticare lo sci nordico, chi lo sci alpino, chi ha preferito concedersi una gita con la carrozza trainata dai cavalli nel bosco, chi si è fatto accompagnare dalla guida in una ciaspolata al laghetto delle trote e chi invece ha scelto il totale relax e le gioie del palato e ha pranzato in uno dei tanti ristoranti gourmet della località. Anche il parco divertimenti per bambini Nevelandia è stato affollato da centinaia di famiglie. “Un tutto esaurito che ha superato le aspettative - dichiara Silvio Fauner, assessore al turismo di Sappada - sapevamo delle tante prenotazioni presso le nostre strutture ricettive ma anche la presenza di chi ha approfittato di raggiungerci per una gita fuori porta è stata eccezionale”.

Ancora 2 giorni di tutto esaurito e poi, annuncia Fauner “ultimeremo i preparativi in vista degli Eyof che porteranno a Sappada 400 atleti da tutta Europa”