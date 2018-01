Il dono del Tallero d'argento: un rito immutato da secoli per l'Epifania

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Si rinnova ala celebrazione dell'che affonda le radici nel medioevo: l'del Tallero, sabato 6 gennaio. Nello scenario tipicamentedi via Bini, il corteo storico, al suono dei tamburi che cadenzano l'incedere delle dame e dei cavalieri, accompagna il sindaco fino al duomo di Santa Maria Assunta, dove si celebra la Messa del Tallero.Durante la funzione religiosa la Comunità civile, rappresentata dal sindaco, offre alla Chiesa, nelle mani dell'arciprete, un dono concreto rappresentato da un, come segno di sottomissione del potere temporale a quello spirituale. La cerimonia è ricca diche sono praticamente rimasti: sono gli stessi, infatti, che la Magnifica Comunità di Gemona ha compiuto per secoli e secoli.La consegna del Tallero nelle mani del, il corteo dei nobili nei loro ricchi abiti accompagnati dal suono dei tamburi e scortati dal drappello delle guardie, l'animazione medioevale e l'esibizione di musici nelle suggestive vie del centro storico sono un'ulteriore motivo di interesse per le persone amanti del periodo medioevale e attente a questa. La celebrazione dell'Epifania del Tallero inizia alle 9.