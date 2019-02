L'ex parlamentare friulano Elvio Ruffino stroncato dalla malattia a 67 anni

UDINE - È morto oggi a Udine, all'età di 67 anni, in seguito all'aggravarsi per le conseguenze di una malattia, l'ex parlamentare dei Ds e politico friulano Elvio Ruffino. Nato nel 1951, Ruffino era stato segretario del Pds del Friuli Venezia Giulia, parlamentare dei Ds e presidente del Consiglio comunale di Udine. Attualmente era componente dell'ufficio di presidenza dell'Anpi, Associazione nazionale partigiani d'Italia, comitato provinciale di Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA