Tragedia Erasmus, 7 anni senza giustizia. Non si arrendono i genitori di Elisa: «Questo silenzio è inaccettabile»

VENZONE - Sono passati sette anni dalla morte di Elisa Valent, la studentessa 25enne di Venzone, deceduta a Terragona, in Spagna, il 20 marzo 2016, con altre 12 ragazze che frequentavano l'Erasmus, su un autobus che da Valencia era diretto a Barcellona. Dopo tanto tempo non c'è un colpevole e neppure la data del processo. Come riporta il Messaggero Veneto, i genitori Anna Bedin ed Eligio Valent, rappresentati dall'avvocato Cesare Perosa, non si arrendono e continuano a chiedere giustizia: «È una vergogna. Dopo tre tentativi di archiviazione, l'autista del pullman è stato rinviato a giudizio. Ci era stato detto che il processo era previsto per ottobre, ma non abbiamo ricevuto alcuna notizia». «Questo silenzio - insiste l'avvocato - è inaccettabile anche perché siamo in Spagna, in un Paese europeo», le «responsabilità vanno individuate».