Introvaibili i biglietti del concerto di Elisa: scatta la protesta dei Fan

Elisa arriva al No Borders Music Festival nella location da favola dei laghi di Fusine, ma i biglietti sono introvabili e i fan imbufaliti. La piattaforma di Ticketone è andata praticamente in tilt quando alle 10 di questa mattina è stata attivata la vendita. Alle normali prevendite invece non erano stati concessi i ticket per il concerto. Tantissimi i messaggi dei fan della strepitosa artista di Monfalcone, delusi per la impossibilità di acquistare i biglietti per il concerto in programma il 1 agosto alle 14. «È scandaloso!!! - scrive Mirella - Come è possibile che alle 10 e 1 minuto non c'erano più biglietti, me lo devono spiegare!!!! Sono molto delusa». «Ho cliccato alle 10 in punto - spiega Paola - già non era possibile procedere! Non si fa così, la gente poi ci rimane male». Già, perchè assistere a un concerto di Elisa è già una festa, se poi questo si tiene in una location unica come Fusine, i fan vanno in delirio. Così a pochi secondi dalla apertura della vendita dei biglietti c'è chi si è trovato ad acquistarli salvo poi ritrovarsi l'impossibilità di proseguire e paradossalmente c'è chi ha acquistato il biglietto dopo 10 minuti. «I biglietti del concerto di Elisa sono andati sold out nel giro di pochi minuti a fronte della elevatissima richiesta - fanno sapere gli organizzatori - i posti disponibili erano 2 mila, nel rispetto delle normative anti covid». © RIPRODUZIONE RISERVATA