Elicottero dell'esercito si schianta al confine con l'Italia e si incendia

di Paola Treppo

FORNI AVOLTRI e CARINZIA - Unquesta mattina di venerdì 29 giugno mattina vicino alla Wolayerseehütte al. Lo riporta il quotidiano austriaco Kleine Zeitung; a quanto appreso dai media austriaci, a bordo dell'elicottero c'erano. Il velivolo si èPer il Kleine Zeitung, il principale organo di informazione della Carinzia, secondo i primi rapporti della polizia, un elicottero dell'Esercito Federale si è schiantato questa mattina nella zona della, nelle, al confine con il Friuli Venezia Giulia.Il luogo dello schianto si trova nel comune di Lesachtal, vicino al confine con l'Italia. Per il portavoce della polizia austriaca, Mario Nemetz, non ci sono vittime e l'elicottero è in fiamme. L'elicottero della polizia sta arrivando sulla scena. In Friuli unè giunto anche alla centrale operativa dei vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno fatto uscire in emergenza una prima squadra.L'elicottero è andato a schiantarsi contro le rocce a, in prossimità di, in territorio carinziano. L’elicottero era stato impiegato in questa occasione per il trasporto di personale e materiale nella costruzione del sistema di sicurezza al Passo. Lo schianto alle 10.26 per una, nella zona di Plöckenpass-Wolayersee. L’elicottero si è spaccato, come ha spiegato il portavoce dell’esercito Michael Bauer, e si è rovesciato. All’improvviso il relitto ha preso fuoco.e mettersi in salvo. Una squadra di soccorso è stata inviata al sito dello schianto. Spetterà ora ad una commissione governativa chiarire le cause del disastro.