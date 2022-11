Elezioni amministrative Udine, tenta il bis Pietro Fontanini che oggi ufficializza la sua ricandidatura

UDINE - Era già nell'aria da qualche mese, seppur con qualche tentennamento, ma oggi, 26 novembre 2022, è arrivata l'ufficialità. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini è pronto a scendere di nuovo in campo per le elezioni amministrative del 2023. L'annuncio questa mattina nel corso della conferenza stampa al Metropolis, alla quale hanno partecipato i maggiori esponenti del centrodestra regionale.

Oltre al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, erano presenti tutti i coordinatori dei partiti della coalizione di centrodestra: Marco Dreosto per la Lega, Walter Rizzetto per Fratelli d’Italia, Sandra Savino per Forza Italia, Sergio Bini per Progetto Fvg, Giuseppe Sibau, per Autonomia Responsabile e Angelo Compagnon per l’Udc.

Pietro Fontanini: «Mi ricandido, ho la fiducia dei cittadini»

«Ho deciso di ricandidarmi perché ho sentito una forte spinta da parte dei cittadini in queste settimane, e poi perché ho l'appoggio dei partiti che già formano la mia maggioranza. Ho la volontà di continuare ad amministrare per altri cinque anni questa città, che con noi ha già avuto grossi risultati» sono state le parole del sindaco Fontanini, che ha espresso la sua intenzione di una scalata bis a Palazzo d'Aronco.

Al fianco di Fontanini i partiti della coalizione di centrodestra

Dai coordinatori dei partiti della coalizione arriva il pieno appoggio. «Il sindaco di Udine è un orgoglio per il nostro movimento» ha affermato il senatore e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto, che ha sottolineato come la città di Udine sia punto di riferimento per tutta la regione e per ogni friulano, che in questa si riconosce. «Gli obiettivi si raggiungono quando c'è una squadra» ha continuato Dreosto «per questo ringrazio il sindaco, tutta la giunta comunale e le forze di centrodestra che lo hanno sostenuto in questi cinque anni, non facili per tanti motivi, anche perché Udine è una città grande, difficile. E come tutte le città grandi ha tanti problemi. Ma c'è stata una squadra coesa che ti ha sostenuto e oggi ritengo sia estremamente importante ritrovarci a pochi mesi dalle elezioni, qui tutti uniti, davanti al nostro governatore, che è un po' il simbolo di unità della coalizione a livello regionale, per ripresentare con grande entusiasmo, la tua candidatura».

Anche Fratelli d'Italia c'è. E la mano sulla spalla per la corsa alla poltrona di sindaco bis arriva dall'onorevole Walter Rizzetto che prende a modello di buona amministrazione quanto osservato la sera prima al momento di accensione delle luci del Natale. «Ho visto un sindaco che ha stretto molte mani. Molte persone si sono avvicinate per dire "continua e andiamo avanti così". È andato tutto bene? Secondo me sì. Si poteva fare meglio? In politica si può sempre fare meglio ed è del tutto evidente che questa squadra merita. Penso che oggi essere amministratori significa essere e andare al fianco dei nostri concittadini. In un momento che è ancora drammatico per la nostra storia e per la nostra Italia, con tutto quello che ci è arrivato addosso negli ultimi due tre anni, i sindaci, gli amministratori bravi sono il primo mattone della democrazia politica nel nostro Paese» ha dichiarato il deputato.

Parola poi al governatore Massimiliano Fedriga, che ha tracciato un bilancio positivo sull'operato del sindaco e della giunta. Serietà e cambiamento «sudato giorno per giorno» hanno contraddistinto questa amministrazione, spiega il presidente. Allo stesso modo ora «Pietro Fontanini si ripresenta ai cittadini per poter andare avanti e continuare a costruire. Con la piena consapevolezza, anche dopo cinque amministrazione, che le cose non sono semplici, ma con impegno e coalizione unita le difficoltà si superano» afferma Fedriga. Sulla data del voto Fedriga ha ribadito la volontà della Giunta regionale di andare alle urne nella primavera del 2023, tra aprile e maggio, insieme a Comuni e Regioni. «Ci stiamo lavorando - ha detto - decideremo la data nelle prossime settimane».