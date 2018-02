Elezioni regionali: si voterà il 29 aprile dalle 7 alle 23

di E.B.

TRIESTE - Le elezioni regionali e amministrative del Friuli Venezia si terranno domenica. La data è stata indicata oggi alla Giunta regionale dall'assessore alle Autonomie locali, Paolo Panontin. La decisione sarà formalizzata con una deliberazione entro il 28 febbraio. Contemporaneamente all'elezione del presidente della Regione e del 12/o Consiglio regionale saranno rinnovati gli organi di 19 Comuni e si celebreranno i referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Le operazioni di votazione si svolgeranno. Lo Statuto speciale prevede che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazione superiori a 10.000, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'Istat.L'Istituto di statistica, lo scorso 17 gennaio scorso, ha confermato che l'ultimo dato ufficiale disponibile è relativo all'anno 2016 (riferito al 31/12) ed è pari a 1.220.510 abitanti,che come noto prenderà parte per la prima volta alle elezioni regionali 2018. Il prossimo Consiglio regionale sarà dunque composto, come l'attuale,di cui 47 eletti nelle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio regionale, ai quali si aggiungono il candidato eletto presidente della Regione e il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore.