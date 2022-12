Elezioni 2023, regionali e comunali in Friuli Venezia Giulia: si vota il 2 e il 3 aprile

Saranno due le giornate in cui si potrà votare per le prossime elezioni comunali e regionali in Friuli Venezia Giulia: le urne saranno aperte domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023. La conferma è arrivata oggi, mercoledì 29 dicembre, dall'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha presentato una apposita generalità nel corso della riunione della Giunta regionale.

Amministrative 2023, i comuni al voto

Diciannove gli organi comunali della Regione che saranno rinnovati il prossimo aprile. Tra questi Udine e Sacile, con popolazione superiore a 15mila abitanti, quindi soggetti a eventuale turno di ballottaggio il 16 aprile 2023.

Interessati al voto poi anche i Comuni di Brugnera, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Treppo Ligosullo, Vito D'Asio e Zoppola.