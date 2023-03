È il giorno di Giorgia. Già, perchè oggi, la premier Giorgia Meloni sarà a Udine a chiudere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga, candidato presidente alla Regione. Ma insieme alla premier, come hanno fatto nel corso delle altre campagne elettorali, ci saranno anche i leader della Lega, il ministro Matteo Salvini, oramai un habitué del Friuli Venezia Giulia, Antonio Tajani numero due di Forza Italia dopo Berlusconi e Maurizio Lupi di Noi Moderati. L'incontro è previsto in piazza XX Settembre alle 17.30. È la prima volta che Giorgia Meloni viene da premier in regione e lo fa per spingere i suoi candidati di Fratelli d'Italia che si aspettano un boom di consensi e Massimiliano Fedriga, il capitano della coalizione.



FORZA ITALIA

Sempre oggi sarà in Friuli anche la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Alle 11 incontrerà il rettore dell'Università di Trieste, mentre alle 14 sarà a Udine all'Azienda sanitaria. Poi il passaggio a Pordenone dove alle 17 sarà al Consorzio universitario di via Prasecco e alle 18.45 incontrerà i candidati di Forza Italia al bar Posta.



SILVIO BERLUSCONI

Il capo di Forza Italia, nell'impossibilità di essere in regione, ha comunque voluto lanciare un messaggio sui social. «Domenica - ha scritto il presidente - la Regione Friuli Venezia Giulia determinerà il suo futuro, un futuro importante per i suoi cittadini e per l'Italia, un futuro in cui la sinergia fra il Governo nazionale e quello della Regione sarà fondamentale, proprio in questa prospettiva di crescita».



LA LEGA

Dopo i ministri i governatori. Ieri a Udine, Matteo Salvini ha schierato cinque presidenti di Regione. C'erano Luca Zaia (Veneto), Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna), Donatella Tesei (Umbria) e Maurizio Fugatti (Trentino). Tutti i governatori hanno raccontato la loro storia, la forza della squadra della Lega e hanno augurato a Fedriga di essere il sesto presidente lunedì sera. Zaia ha ricordato che "le regioni che sono qui oggi sono quelle che hanno permesso all'Italia di avere le Olimpiadi invernali a Cortina".



MASSIMO MORETUZZO

Il candidato presidente del Centrosinistra chiuderà la campagna elettorale a Gemona del Friuli, dove convergeranno i candidati delle liste e le tante persone che hanno sostenuto la sua candidatura. L'appuntamento sarà un momento di festa che si svolgerà in Piazza del Ponte a San Rocco dalle 20 e, in caso di maltempo, nella corte di Palazzo Elti. Sono previsti interventi di rappresentanti di ciascuna lista della coalizione. A seguire l'intervento finale di Moretuzzo. «Siamo alle battute conclusive di una campagna elettorale vissuta con grande entusiasmo ha commentato ieri Moretuzzo Abbiamo partecipato e organizzato centinaia di incontri pubblici su tutto il territorio. Siamo partiti dai margini, dalle periferie, perché crediamo in una regione in cui nessuno viene lasciato indietro. La vicinanza di tante persone, associazioni e categorie è stata tangibile e il loro contributo è stato fondamentale. Sono stati momenti di confronto importanti che ci hanno permesso di costruire un'idea di Friuli-Venezia Giulia che guarda al futuro».



ALESSANDRO MARAN

«Alessandro Maran ha fatto un lavoro straordinario. Il sostegno di Azione, Italia Viva e +Europa, rappresenta un progetto che qui in Friuli Venezia Giulia conoscerà un test fondamentale e costituirà un mattone importante anche rispetto al progetto nazionale». Così Matteo Richetti, l'altra sera a Pordenone dove ha chiuso la campagna elettorale del Terzo Polo. «All'inizio sembravamo dei marziani - ha aggiunto Maran - nessuno avrebbe mai scommesso sul Terzo Polo. Siamo tuttavia riusciti a mettere le fondamenta per la realizzazione di una casa per tutti i riformisti e soprattutto abbiamo iniziato a dare voce e ascoltare gli "invisibili", coloro che in questi ultimi anni sono stati dimenticati: i giovani, le donne, gli imprenditori e gli anziani. Siamo anche riusciti a portare all'attenzione dell'opinione pubblica temi quali l'andamento demografico e la bassa crescita economica del territorio. L'idea era quella di sottolineare che il Fvg è diventata una regione immobile, che non cresce da vent'anni, e che sta invecchiando. Ora più che mai emerge la necessità di costruire e dar forma a tutti gli strumenti per accrescere l'attrattività. Per costruire una regione davvero speciale - ha concluso - dobbiamo quindi fermare il declino del Pil e dei redditi, dobbiamo fermare la fuga dei nostri giovani ma dobbiamo anche dare forza allo sviluppo e agli imprenditori che lottano ogni giorno contro la cultura del No se pol».



GIORGIA TRIPOLI

La squadra di Giorgia Tripoli, Insieme Liberi, chiuderà questa sera alle 19 al bar Ambarabà in via Mercato Vecchio a Udine la campagna elettorale che è stata senza dubbio intensa e sempre di corsa. All'incontro oltre alla candidata presidente e a Riccardo Rocchesso ci saranno tutti i candidati in corsa nei cinque collegi della regione. L'evento sarà al coperto e si terrà anche in caso di pioggia.