Elezioni comunali in Fvg: dove si vota, candidati e orari

VERSO IL VOTO - Iniziato il conto alla rovescia per le amministrative in Friuli Venezia Giulia. Nelle giornate di domenica 2 e lunedì 3 aprile i cittadini di 24 comuni saranno chiamati alle urne per eleggere sindaco e rispettivo consiglio comunale. Il rinnovo delle amministrazioni riguarda anche i territori di Sacile e Udine, che, superando i 15mila abitanti, possono essere soggetti al ballottaggio, qualora i candidati sindaco non ottengano la maggioranza assoluta al primo turno. In questo caso si procederà con un testa a testa tra i due candidati più votati.

I candidati

A Udine saranno in quattro a giocarsi l'ascesa a Palazzo d'Aronco. Torna di nuovo in campo il sindaco uscente Pietro Fontanini, che con uno schieramento di centrodestra prova a riconquistarsi la poltrona di primo cittadino. Sei le liste che lo sostengono: Lista civica Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Unione di centro e Forza Italia. Ad aggiungersi alla corsa il docente universitario Alberto Felice De Toni, che dall'ala centrosinistra arriva accompagnato dal Pd, Azione - Italia viva - Renew Europe, De Toni sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra. Presente anche il M5S, che con le due liste Spazio Udine e Udine Città Futura sarà a fianco di Ivano Marchiol. A chiudere il giro, Stefano Salmé, con Liberi elettori - Io amo Udine.

Per Sacile i candidati in gara salgono a cinque. Anche in questo comune torna a correre per la casacca di primo cittadino il sindaco uscente Carlo Spagnol, rappresentato da una coalizione di centrodestra con Lega - Sacile Civica, Fratelli d'Italia, Viva Sacile - Forza Italia. Per questa tornata elettorale si scontrerà con la candidata Patrizia Del Col, sostenuta dal Pd - Sacile partecipata e sostenibile, Giampaolo Grolla di Polo Liberale Riformista - Grolla per Sacile, Mario Modolo sostenuto dalla civica Libera Sacile e Anna Piemontese, rappresentata da Laboratorio 33077.

Orari in cui si potrà votare

I seggi apriranno domenica 2 aprile alle ore 07.00. Si potrà votare fino alle 23.00. Nella giornata di lunedì, invece, l'apertura sarà limitata alla fascia oraria 07.00-15.00. A chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio delle schede elettorali, dando tuttavia precedenza a quelle regionali.

Gli altri comuni al voto

Nel territorio udinese soggetti al rinnovo dell'amministrazione anche i comuni di Faedis, Gemona del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Martignacco, San Daniele del Friuli, Tavagnacco, Forgaria del Friuli, Sauris, Treppo Ligosullo e Talmassons. In provincia di Pordenone, invece, saranno Brugnera, Polcenigo, Cavasso Nuovo, Fiume Veneto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Valvasone Arzene, Vito d'Asio e Zoppola. Nell'Isontino invece cambio alla guida per il solo comune di Fogliano Redipuglia.