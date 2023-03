UDINE - Forgaria nel Friuli e Sauris. Si giocheranno in questi paesi le sfide più insidiose delle Comunali 2023 in Friuli. Un solo candidato in campo e la lotta al quorum dei votanti di fronte. Nel piccolo comune germanofono carnico (419 residenti), tra l'altro il più in quota della regione, spetterà ad Alessandro Colle, vicesindaco uscente, convincere la maggioranza del 50 per cento più uno dei votanti a recarsi ai seggi. A sostenerlo la lista civica "Realizzahre" con 10 candidati consiglieri che si pongono in continuità con l'amministrazione uscente, retta dall'ex sindaco Ermes Petris fino a quando motivi di salute lo hanno indotto il 9 gennaio alle dimissioni. Colle è vicesindaco dal 2016. Ha 47 anni, due figli ed è impiegato tecnico. Stessa situazione a Forgaria nel Friuli dove invece i residenti sono 1.826. Si ripresenterà Pierluigi Molinaro, sostenuto dalla lista "Per il bene Comune". Molinaro già sindaco per 10 anni e negli ultimi 5 assessore. Sei le conferme rispetto all'attuale maggioranza, a cominciare dal sindaco in carica Marco Chiapolino (in corsa anche per le regionali) e dal suo vice Luigino Ingrassi. Sfide a due invece negli altri Municipi al rinnovo come a Treppo Ligosullo dove non si ripresenta l'uscente Luigi Cortolezzis, decano dei sindaci in Fvg (5 i mandati, di cui 4 alla guida di Treppo Carnico e l'ultimo nel Comune nato dalla fusione con Ligosullo). Il suo testimone lo ha ereditato il suo vice Mauro Moro (Uniti per Treppo Ligosullo) che se la giocherà contro Marco Plazzotta, già assessore dal 2009 al 2014 e capogruppo di minoranza uscente. A Faedis faccia a faccia tra l'assessore uscente Carla Fioritto, che raccoglie l'eredità del sindaco Claudio Zani (la supportano Lista Intesa e Lista Civica Faedis Futura), e la new entry Luca Balloch, 48enne originario di Faedis, scelto come leader da una formazione civica (Lista Balloch Sindaco-Cambiamo Insieme) e da una che rimanda alla Lega (Lista Balloch Sindaco-Fedriga Presidente). A Lauco, altro comune al voto anticipato per commissariamento dovuto alle dimissioni di sei consiglieri che hanno fatto cadere il sindaco Olivio Dionisio e la sua Giunta, la contesa si giocherà tra il vicesindaco uscente Kascy Cimenti e Stefano Adami, capogruppo di opposizione. Infine due gli aspiranti sindaci in campo a Talmassons: da un lato il primo cittadino uscente Fabrizio Pitton (sostenuto da tre liste, Forza Talmasson, Per Talmassons, Punto d'incontro) e Beppino Turco (Presente per Talmassons).