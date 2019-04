Ecco tutti i candidati in corsa per occupare la carica di sindaco

di Elisabetta Batic

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE -. Sono i due Comuni del Friuli più popolosi tra quelli che andranno al voto il prossimo 26 maggio con rispettivamente 14.262 e 10.570 abitanti. È qui che si gioca la sfida più importante dal punto di vista politico: a Tavagnacco la corsa per la poltrona di sindaco vede in campo due candidati che sono il vicesindaco Moreno Lirutti sostenuto dal centrodestra rappresentato da Lista Intesa per Tavagnacco, Vivere Tavagnacco, Autonomia e Identità e Gianluca Maiarelli, catanese di nascita, sostenuto da Siamo Tavagnacco, Tavagnacco Futura - Città del benessere e dalla lista civica Progetto Tavagnacco. A Tolmezzo, invece, la partita si gioca in tre, tra il sindaco dem uscente Francesco Brollo (sostenuto da C'entro, Tolmezzo cresce e Dignità e progresso per Tolmezzo), Valter Marcon (Cittadini al centro) e la candidata del centrodestra Laura D'Orlando sostenuta da Con D'Orlando per Tolmezzo, Lega Salvini, Progetto per Tolmezzo ed Alternativa e impegno.