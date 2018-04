Udine, duello Fontanini-Martines Sacile, battaglia Spagnol-Gottardo

di P.T.

UDINE e SACILE - Terminati gli scrutini, in Friuli sono due i Comuni che vanno al. Nella Udine post Honsell, torneranno a confrontarsi il centrodestra di, appoggiato dalle liste Forza Italia, Lega, Autonomia responsabile, Fratelli d'Italia, Identità Civica, e il centrosinistra di, sostenuto da Partito Democratico, Udine Sinistraperta, Siamo Udine con Martines e Progetto Innovare. I due candidati, infatti, accedono al turno di ballottaggio per l'elezione adel Comune di Udine.Fontanini ha ottenuto 18.619 voti, pari al 41,49 per cento delle schede valide; Martines ha ottenuto invece 16.095 voti, pari al 35,86 per cento delle schede valide; la differenza è importante e già pesa. Il turno di ballottaggio tra i due candidati sindaco si terrà nella giornata diSempre per il Comune di Udine seguono(MoVimento 5 stelle) con 3.802 voti (pari a 8,47 per cento),(lista Bertossi e Friuli Futuro con Bertossi sindaco) con 3.448 voti (pari a 7,68 per cento),(Patto per Udine) con 1.299 voti (pari a 2,89 per cento),(Lista Salmè sindaco - Udine agli udinesi e Io amo Udine) con 1.208 voti (pari a 2,69 per cento) e(Casapound Italia) con 409 voti (pari a 0,91 per cento).​A Sacile ci sarà battaglia, invece, tra, appoggiato dalle liste Viva Sacile Spagnol Sindaco e Forza Italia, e, sostenuto da Il Popolo della Famiglia, Autonomia Responsabile, Lega, Attiva Sacile, Fratelli d'Italia, Civica per Sacile-Alberto Gottardo Sindaco; entrambi accedono al turno di ballottaggio per l'elezione a sindaco del Comune di Sacile.Spagnol ha ottenuto 4.128 voti, pari al 43,82 per cento delle schede valide; Gottardo ha ottenuto invece 3.395 voti, pari al 36,04 per cento delle schede valide. Hanno ottenuto voti, poi,(Partito Democratico, Siamo Sacile-Simionato sindaco) con 1.317 voti (13,98 per cento) e(MoVimento 5 Stelle) con 581 voti (6,17 per cento).