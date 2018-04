È arrivato il fidanzato di Grey: pesa 70 kg e fa le fusa, è il puma Nino

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) - Aldiè arrivato un meraviglioso. Si chiamae farà coppia con. Il nuovo ospite è arrivato direttamente dal Parc Zoologique de Paris. Farà coppia con l’esemplare femmina Grey già presente da qualche anno nella struttura lignanese.«Il puma - spiega il direttore,- è un mammifero noto anche come leone di montagna. Nonostante le sue dimensioni, questo esemplare viene classificato tra i piccoli felini, di cui è però la specie più grande. È lungo circa 130 centimetri senza la coda e alto 70 centimetri arrivando a pesare fino a 70 chilogrammi. Il puma è un felino capace di adattarsi a differenti habitat naturali, dalle praterie alle foreste boreali. Emette fischi, sibili, grugniti e fa le fusa, ma non è capace di. È un ottimo arrampicatore e lo si può vedere, quindi, guardando anche sugli alberi».Per saperne di più sugli animali e il loro habitat gli educatori e i keeper del Parco Zoo di Lignano sono a disposizione dei visitatori per svelare tanti segreti e curiosità. Lo zoo è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9 alle 18. Info www.parcozoopuntaverde.it.