Dybala, domenica di riposo a Udine a casa dell'amico De Paul

Una domenica di riposo extra, per Paulo Dybala che ha approfittato del rinvio del derby tra Juventus e Inter per trascorrere un fine settimana in compagnia della propria fidanzata, l'attrice, modella e cantante Oriana Sabatini e andare a fare visita a Udine a casa dell'amico e compagno di nazionale argentina Rodrigo De Paul e di Camila Horm, la sua compagna, come hanno testimoniato su Instagram foto e storie dei due calciatori e delle rispettive compagne. Anche il centrocampista dell'Udinese, del resto, aveva visto rinviare la partita con la Fiorentina, da qui la scelta dei due calciatori di incontrarsi lontano dal mondo del calcio

Un fine settimana casalingo per Dybala, tra mate, grigliate, risate e giochi di carte e da tavolo, per staccare la mente dai futuri impegni di campionato della Juventus e la recente delusione in Champions in casa del Lione

Un weekend diverso di tutto riposo, quello di Dybala e Oriana, ospiti a Udine a casa di una coppia di connazionali con i quali è evidentemente scoppiata l'intesa nata, prima che sui campi della serie A da avversari, da compagni nell'Argentina. Dybala con la Juventus e De Paul con l'Udinese torneranno ad affrontarsi su versanti opposti, ma la stima e l'amicizia rimane forte.

