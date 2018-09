Coltivava piante di marijuana in casa: arrestato un 23enne di Verzegnis

UDINE - Un giovane di 23 anni di Verzegnis (Udine) è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Tolmezzo per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale e nella sua abitazione, il giovane è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di marijuana, nove piante per un peso di circa 2,2 chili, 4 grammi di hashish, una serra per la coltivazione di cannabis completa di irradiatore di calore e fertilizzanti chimici, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 80 euro considerati provento dello spaccio.

