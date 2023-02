Fermati per un controllo, in auto nascondevano 2 chili di hashish e 2900 euro in contanti: arrestati due giovani

UDINE - Nel corso della notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani di origine pakistana, rispettivamente di 21 e 29 anni, regolarmente residenti nel territorio. I due, fermati per un controllo in via Dante a bordo di una Mercedes CL320, si sono dimostrati subito in agitazione per le domande di rito. Inoltre, in considerazione dei precedenti di uno di loro, i militari hanno deciso di approfondire l’attività e di eseguire una perquisizione sul posto. Dall'abitacolo, infatti, si distingueva un forte odore di hashish. Svitato e aperto uno sportello posto dietro il vano portaoggetti, i Carabinieri hanno rinvenuto al suo interno 2 kg di sostanza stupefacente suddivisi in panetti, nonché 2900 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I due uomini, condotti in caserma per ulteriori accertamenti, sono stati arrestati e associati presso la Casa Circondariale di Udine, come disposto dalla Procura.